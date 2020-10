A la Une . Le Port : 5 km de bouchons vers le Sud

Des travaux sont en cours sur la 4 voies entre La Possession et Le Port, la voie de droite est neutralisée vers le Sud. Il est recommandé aux usagers de différer leur départ. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 15 Octobre 2020 à 09:57 | Lu 295 fois

Suite aux opérations menées hier soir sur le secteur, des travaux de réparation d'une tranchée sont menés actuellement sur la RN1 entre La Possession et Le Port en direction du Sud. La voie de droite est neutralisé sur un petit tronçon.



5 kilomètres de bouchons se sont formés entre l'échanguer de La Possession et la sortie de la rivière des galets