Le Port: 45 nouveaux magasins pour Cap Sacré-Cœur, nouvelle destination shopping phare

Ce sera désormais une destination shopping majeure de l'île. Mercialys finalise l’extension majeure de son centre commercial Cap Sacré-Cœur, au Port, dont l’inauguration aura lieu le 6 novembre prochain. L'occasion de moderniser l’ensemble du centre commercial historique, avec de nouveaux espaces de vie et d’animations culturelles, un parking rénové et la construction d’un parking silo végétalisé de 550 places.



"Cap Sacré-Cœur bénéficiera d’un éco-système digital puissant visant à la fois à améliorer la visibilité du site dans une optique multi-canal, mais également à simplifier la préparation et la visite des clients", indique la société experte dans la gestion, la transformation et la valorisation des centres commerciaux.



2ème plus grand centre commercial de l'océan indien



D'une surface de 9 200 m2, l'extension qui ouvrira le 6 novembre prochain accueille 45 nouveaux magasins, dont 5 moyennes surfaces. Les Réunionnais pourront y retrouver plus d’une quarantaine d’enseignes nationales et internationales, certaines étant implantés pour la première fois à La Réunion.



A découvrir notamment, les marques suisses Nespresso et Tally Weijl (prêt-à-porter), l’enseigne polonaise Inglot cosmetics, les marques turques Flormar (cosmétiques) et Koton (prêt-à-porter), les espagnols Muy Mucho (décoration) et Springfield (prêt-à-porter), les danois Jack & Jones, Vero Moda et Pandora, les américains MAC et Levi’s, l’enseigne portugaise Parfois et également, Bonobo, Undiz, Rouge Gorge, American Vintage, Palais des Thés, ID kids, La Fée Maraboutée, Courir et Columbus Café.



Courant 2019, l’expansion du centre Cap Sacré-Cœur se poursuivra avec l’ouverture d’un food court, d’un village de restauration extérieur et d’un retail park, représentant 5 300 m2 de surface locative supplémentaire, précise Mercialys, soulignant qu'à ce titre, Cap Sacré Cœur deviendra "le deuxième plus grand centre commercial de l’océan Indien", avec plus de 100 boutiques et restaurants, 7 moyennes surfaces sur 42 500 m2 de surface locative.