Le Port : 2 policiers du Port sauvent une femme en détresse

"Le 8 avril 2020, un équipage de police de la CSP du Port captait un message de sa station directrice indiquant qu’une femme de 35 ans, suicidaire, s’était échappée d’une clinique.



Au gré de leurs patrouilles, les policiers repéraient la jeune femme au niveau de la voie de liaison portuaire, laquelle, à leur vue, se jetait à l’eau.



Immédiatement, 2 adjoints de sécurité sautaient à l’eau pour la secourir et repêchaient la désespérée qui était déjà sous les vagues. A eux-deux, les agents parvenaient, non sans mal, à ramener la femme au niveau de la berge où elle était ensuite prise en charge par les sapeurs-pompiers dans un état qui n’inspirait pas d’inquiétude.



Merci à eux pour leur courage et leur dévouement."