Le Port: 16 mois de prison pour avoir roulé sans ceinture, sans permis et avec le pare-brise fissuré

Un quadragénaire a été contrôlé ce vendredi sur la commune du Port par les gendarmes qui ont trouvé suspect ce véhicule au pare-brise fissuré. Le conducteur, qui ne portait pas sa ceinture de sécurité, a également avoué à plusieurs reprises qu'il ne possédait pas son permis de conduire.



Or ce quadragénaire n'en est pas à son premier coup d'essai. Il s'agit de "Arnet Ballot, un Malgache en situation irrégulière depuis maintenant plus de trois ans, alors qu'il réside à La Réunion depuis 2003", précise le JIR. Une identité parmi les multiples qu'il a utilisé, il a en effet déjà 5 mentions à son casier mais toujours avec des noms différents.



"Il a déjà été condamné pour des faits similaires, mais en plus il a déjà provoqué un accident avec des blessés", souligne la magistrate, qui a demandé 4 mois de prison avec mandat de dépôt.



Il a également été "sous le coup d'un mandat d'arrêt pour effectuer une peine d'un an de prison pour vol, le parquet a décidé de mettre aussi cette peine à exécution". Conclusion: Arnet Ballot a rejoint le centre pénitentiaire de Domenjod pour 16 mois.