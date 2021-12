A la Une . Le Port : 11 kg d'herbe et 20 pieds de zamal saisis

Les policiers du Port ont fait une belle prise de stupéfiants en ce début de semaine. Lors d'un contrôle de routine, ils interceptent 3 personnes en possession de zamal. Les enquêteurs vont poursuivre leurs investigations et remonter jusqu'aux fournisseurs. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 30 Décembre 2021 à 18:12

C'est une belle prise pour les policiers de la ville du Port. Alors qu'ils procèdent à un contrôle de routine, ils tombent sur trois personnes en possession de zamal. Ils décident alors de poursuivre leurs investigations et remontent jusqu'aux fournisseurs. Il s'agit d'un père et son fils qui cultivent tranquillement sur les hauts de Saint-Paul.



La perquisition ordonnée par le parquet permettra de mettre la main sur 11 kilos d'herbe séchée et 20 pieds coupés.



Cinq personnes en tout seront placées en garde à vue. Quatre d'entre elles devront répondre de leurs actes dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le cinquième devra faire un stage de sensibilisation aux produits stupéfiants.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur