Le Port | Opération “Vide fond de cour” ce mercredi 9 décembre 2020 : sortez tous vos encombrants la veille au soir !

Une collecte de déchets susceptibles de constituer des gîtes larvaires sera mise en place ce mercredi 9 décembre 2020. Pour cette collecte en porte-à-porte, sortez vos encombrants (bois, ferraille, tôle, vieux meubles, …) la veille, mardi 8 décembre.







Quels quartiers sont concernés ?



ZUP

Des équipes se présentent à votre domicile à cette période pour vous informer, identifier les situations favorisant le développement des moustiques (gîtes larvaires : gouttières, vases, pots, soucoupes, déchets divers, pneus usagés sans jantes et non souillés, etc.) et les supprimer.