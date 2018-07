Le Port : Dalila MAHE, la raison de ma démission de mon poste d'adjointe au Maire

Population Portoise et personnel communal, je m'adresse à vous. En 2014, vous m'avez fait confiance sur la liste conduite par l'actuel maire Olivier HOARAU et élue.



A cette époque, j'avais de grand espoir et confiance en ce programme « cap vers le renouveau».



Malheureusement, dans cette gestion municipale actuelle, ne trouvant pas les valeurs de respect et du progrès social, que j'ai toujours défendue, j'ai décidé de démissionner de mon poste d'adjointe. En effet, j'ai perdu confiance en la gouvernance de Monsieur le maire et c'est avec détermination que j'ai pris cette décision.



Je préfère reprendre ma liberté et rester intègre à mes convictions.



Cependant, j'assumerai ma responsabilité d'élue et je resterai conseillère municipale.



Je remercie les Portois et Portoises de la confiance qu'ils m'ont accordée.



Je remercie le personnel communal pour leur travail et investissement pour la population.



Je remercie les personnes qui me soutiennent dans ma décision.



Natif du Port, Habitant au Port, Portoise de cœur, mon combat continu pour la population.