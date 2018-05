Le Plan Régional de Santé Environnement (PRSE 3)

Le 3ème Plan Régional Santé-Environnement (PRSE) est piloté par la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, l’Agence de Santé Océan Indien et la Région Réunion.Il vise à mieux définir les effets de l’environnement sur la santé des Réunionnais et d’en limiter les effets négatifs.Pour le bâti, plus d’une centaines d’acteurs (institutions publiques, collectivités, experts, associations…) se sont concertés et proposent 22 actions sur les thématiques suivantes : la qualité de l’eau et de l’amélioration du cadre de vie et des espaces extérieurs. À l’échelle d’un quartier ou de la planète, de notre domicile à nos lieux de travail, il n’est pas un jour sans que soit rappelée l’importance pour notre santé de la qualité de l’air, de l’eau, des produits que nous utilisons et à La Réunion, une large concertation a permis de recenser l’ensemble des enjeux de santé environnement et de les prioriser. Quatre enjeux régionaux pour la réussite de ce nouveau plan ont été identifiés et seront travaillés sur un délai de 5 ans :- la réduction des inégalités environnementales et territoriales de santé,- la réduction des risques et la promotion d’un environnement favorable à la santé,- la priorisation donnée aux dynamiques d’acteurs, la territorialisation des actions et la communication en santé-environnement,- une meilleure connaissance en santé-environnement.