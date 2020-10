Rubrique sponsorisée Le Plan Ordinateur Portable (POP) 2020-2021

Par Baradi SIVA - Publié le Vendredi 9 Octobre 2020 à 12:29 | Lu 979 fois

Comment bénéficier du POP ?



2020 / 2021

Pour pouvoir bénéficier du dispositif « Plan Ordinateur Portable Génération 3 », chaque lycéen doit remplir un formulaire de demande qu’il remettra à l’animateur « POP » de son lycée. L’animateur « POP » transmettra la demande auprès de la Région Réunion qui, après avoir vérifié les conditions d’éligibilité, émettra un bon POP GENERATION 3 pour le volet « équipement informatique » et/ou procédera au versement de l’aide à la connexion internet directement sur le compte des familles.



Où se renseigner ?

- Auprès de l’animateur POP du lycée,

- À la Direction de l’Éducation de la Région :

0262 94 46 05 – 0262 94 46 11



- Formulaire de demande de bon POP

- Liste des revendeurs POP

- Les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) POP



Pour pouvoir confirmer l’achat de l’équipement informatique (sans condition de ressources) :

1- le bénéficiaire devra présenter au prestataire informatique son « bon POP Génération 3 -équipement informatique » original, l’étiquette antivol ainsi que sa pièce d’identité s’il est majeur. Dans le cas où le bénéficiaire est mineur, c’est son représentant légal dont le nom figure sur le « bon POP Génération 3- équipement informatique » qui devra récupérer lui-même le PC convertible 360° en présentant sa propre pièce d’identité.



2- le prestataire devra, lors de la remise du PC au bénéficiaire, coller l’étiquette antivol de façon visible et dans le sens de la lecture sur l’équipement informatique subventionné. Cette étiquette antivol ne devra en aucun cas être enlevée de l’équipement informatique sur lequel elle sera apposée.



L’utilisateur doit se conformer au règlement intérieur en vigueur dans son établissement, quant à l’usage de son PC notamment pour l’accès internet.



Toutes les informations sur l’équipement informatique dans les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) - Cliquez-ici pour télécharger les CGU





Le Conseil Régional ne prendra pas à sa charge :



- Les dépenses concernant le service après-vente qui incombe au fournisseur du PC convertible 360° pendant la durée de la garantie de 3 ans ;



- Les conséquences résultant du vol, de la détérioration, de la perte ou de tout autre cas nécessitant le remplacement de tout ou d’une partie du PC cpnvertible 360°. Afin de se prémunir des conséquences dommageables liées à un vol, il est recommandé à l’utilisateur de contracter une assurance contre le vol.



Les conditions générales d’utilisation (CGU) du « POP GENERATION 3 - équipement informatique » que doit signer le représentant légal sont disponibles sur le site de la Région Réunion -



Pour faire valoir son droit à l’attribution de l’aide à une connexion internet (sous conditions de ressources) :

1- La famille devra souscrire ou aura souscrit un abonnement internet auprès d’un fournisseur d’accès internet.



2- Pour le premier versement, le bénéficiaire devra fournir les pièces justificatives suivantes :

- certificat de scolarité ou attestation d’inscription pour l’année scolaire 2020-2021

- notification de bourse de niveau 3 ou de niveau 6 pour l’année scolaire 2019-2020

- copie du contrat d’abonnement souscrit ou dernière facture acquittée

- RIB du représentant légal ou de l’élève, si majeur et pour les élèves mineurs, l’accord du représentant légal le cas échéant



3- Pour les versements suivants : toute pièce justifiant de l’acquittement de l’abonnement de moins d’un mois (relevé bancaire, facture acquittée, reçu…).



Le Conseil Régional ne prendra à sa charge que la participation mensuelle de 20 € plafonnée à 240 € par an sur l’offre souscrite par le bénéficiaire chez les fournisseurs d’accès internet.



