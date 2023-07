La grande Une Le Piton de la Fournaise offre sa première éruption de l'année au niveau de la "coulée du confinement"

Après des signes annonciateurs d'une sismicité plus intense ce dimanche 2 juillet, le Piton de la Fournaise est entré en éruption. La première de l'année 2023. Une éruption qui aura su se faire attendre après plusieurs faux départs ces derniers mois. Par NP - Publié le Dimanche 2 Juillet 2023 à 08:43





S'il a fallu attendre sept mois pour la première éruption de l'année, le volcan joue depuis plusieurs mois avec les nerfs des volcanologues de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). Le 30 mars déjà,



Une agitation qui a duré plusieurs semaines,



Après des mois à faire languir les passionnés, c'est finalement ce 2 juillet que le volcan a rappelé à tous qu'il était le maître du temps.



L'éruption s'est produite au niveau de la coulée Voulvoul, celle dite du confinement puisqu'elle s'était produite le 2 avril 2020. Une éruption qui s'était donc déroulée loin des regards des touristes et des Réunionnais en raison des restrictions de circulation au tout début de l'épidémie de Covid.



