A la Une . Le Piton de la Fournaise montre des signes d'agitation

Dans un communiqué publié ce mardi, l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise indique qu'une augmentation de la sismicité est de nouveau observée sous le volcan depuis le dimanche 10 juin dernier. Le bulletin complet de l'OVPF: Par NP - Publié le Mardi 13 Juin 2023 à 07:27

Ainsi 9 séismes volcano-tectoniques ont été enregistrés le 10 juin, 8 le 11 juin et 40 le 12 juin (Figure 1). Ces séismes sont de faible magnitude (<1), la plupart ne sont pas localisables mais quelques-uns de ces événements ont pu être localisés entre 1,5 et 2 km de profondeur sous le cratère Dolomieu.



Cette reprise de la sismicité fait suite à une pressurisation du réservoir superficiel, localisé à environ 1,5-2 km de profondeur sous le cratère Dolomieu, entre mars et mai 2023 et qui avait donné lieu à une intrusion le 21 avril.



La reprise de la sismicité au toit du réservoir montre que ce processus de pressurisation est en train de reprendre.



A noter que ce processus de pressurisation du réservoir superficiel peut durer plusieurs jours à plusieurs semaines avant que le toit du réservoir ne se fragilise et ne se rompe, donnant ainsi lieu à une injection de magma vers la surface et à une éruption, mais peut également s’arrêter sans donner lieu -à brève échéance- à une éruption.



Niveau d’alerte : Vigilance