Le Piton de la Fournaise montre des signes d'agitation

Communiqué OVPF-IPGP :



Depuis le 28 août 2022 une augmentation de la sismicité est observée sous le Piton de la Fournaise. Ainsi 20 séismes volcano-tectoniques ont été enregistrés le 28 août, 24 le 29 août et 41 le 30 août. Ces séismes de faible magnitude (<1) sont localisés sous le cratère Dolomieu entre 1,5 et 2,5 km de profondeur.



Cette sismicité fait suite à plus de 7 mois d’inflation (gonflement) de la base et du sommet de l’édifice du Piton de la Fournaise.

Cette inflation est liée une mise en pression du réservoir magmatique superficiel localisé à environ 1,5-2 km de profondeur.



L’apparition de la sismicité au toit du réservoir montre que ce processus de pressurisation est en train de s’intensifier.



A noter que ce processus de recharge du réservoir superficiel peut durer plusieurs jours à plusieurs semaines avant que le toit du réservoir ne se fragilise et ne se rompe, donnant ainsi lieu à une injection de magma vers la surface et à une éruption, mais peut également s’arrêter sans donner lieu à brève échéance à une éruption.

Niveau d’alerte : Vigilance