Le Piton de la Fournaise en éruption

Après la crise sismique enregistrée ce jeudi, le Piton de la Fournaise est entré en éruption, toujours aucune confirmation visuelle n'a pu être faite pour le moment. Voici le communiqué de la préfecture :



Suite à la crise sismique de ce matin, entre 8h15 et 8h51 heure locale, et après une accalmie de plus de 3h, un trémor volcanique, synonyme d’arrivée du magma à proximité de la surface, est enregistré depuis 12h20 environ heure locale. D’après les enregistrements de l’OVPF, la source de ce trémor est localisée sur le flanc est, à l’intérieur de l’Enclos. Aucune confirmation visuelle d'un début d'éruption n’a pu être faite pour l’instant et nous ne pouvons pas confirmer l'arrivée de la lave en surface. Néanmoins la présence d'un trémor montre l'émission de gaz chauds et incandescents en surface, et de la possibilité d’émission de lave.



Dans ces conditions, le Préfet a décidé la mise en œuvre de la phase d’alerte 2-2 « éruption en cours dans l’enclos Fouqué » du dispositif spécifique ORSEC* volcan ce jeudi 2 avril 2020 à 13h.



L’accès du public à l’enclos Fouqué, depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, ainsi que le poser d’aéronefs dans la zone du volcan, sont interdits jusqu’à nouvel avis. Une reconnaissance sera effectuée et des mesures complémentaires prises dès que l’éruption sera stabilisée.