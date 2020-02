Société Le Piton de la Fournaise en éruption

C'est la première éruption de l'année ! Une importante crise sismique a été enregistrée ce lundi matin au Piton de la Fournaise.



L'Observatoire a communiqué peu avant 11H30 : "Depuis 10h27 heure locale, une crise sismique est enregistrée sur les instruments de l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise. Cette crise sismique est accompagnée de déformation rapide. Ceci indique que le magma est en train de quitter le réservoir magmatique et se propage vers la surface. Une éruption est probable à brève échéance dans les prochaines minutes ou heures. Des informations complémentaires vont suivre concernant le secteur impacté par cette propagation magmatique vers la surface."



Bulletin OVPF - lundi 10 février 11:15 :



"Suite à la crise sismique débutée à 10h27 heure locale, le trémor volcanique synonyme d’arrivée du magma à proximité de la surface est enregistré depuis 10h50 environ heure locale. D’après les enregistrements de l’OVPF, la source de ce trémor est localisée sur le flanc est du volcan. Aucune confirmation visuelle d'un début d'éruption n’a pu être faite pour l’instant sur les webcams du fait de la couverture nuageuse. Néanmoins des fumerolles ont été aperçues depuis le littoral confirmant le début d’éruption (à l’intérieur de l’Enclos)."



Aucune confirmation visuelle n'a pu être réalisée pour le moment, indique la préfecture qui a décidé du passage en alerte 2-2 « éruption en cours dans l’enclos » du dispositif spécifique ORSEC* :



Compte tenu de la présence de gaz chauds et incandescents, et de la possibilité d’émission de lave à court terme , le Préfet a décidé la mise en œuvre de la phase d’alerte 2-2 « éruption en cours dans l’enclos » du dispositif spécifique ORSEC* volcan ce lundi 10 février 2020 à compter de 12h00.



L’accès du public à l’enclos Fouqué, depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, ainsi que le poser d’aéronefs dans la zone du volcan, sont interdits jusqu’à nouvel avis.



Une reconnaissance sera effectuée et des mesures complémentaires prises dès que l’éruption sera stabilisée. Toute évolution significative fera l’objet d’une nouvelle communication."



