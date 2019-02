Le Piton de la Fournaise de nouveau en éruption

Suite à la reprise d’une activité sismique soutenue sous le flanc est du volcan à 15h00 heure locale, un trémor volcanique synonyme d’arrivée du magma à proximité de la surface est enregistré depuis 17h00 environ.



D’abord très faible, l’intensité a progressivement augmenté jusqu’à 17h50, heure des premières observations par une équipe de l’Observatoire volcanique d’une ou de plusieurs nouvelles fissures, au sein de l’enclos Fouqué, en contre-bas de l’éruption du 18 février 2019.



Compte tenu de la présence de gaz chauds et incandescents, et de la possibilité d’émission de lave à court terme , le Préfet a décidé la mise en œuvre de la phase d’alerte 2-2 « éruption en cours dans l’enclos » du dispositif spécifique ORSEC* volcan ce mardi 19 février à 18h30.



L’accès du public à l’enclos Fouqué, depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, ainsi que le poser d’aéronefs dans la zone du volcan, sont interdits jusqu’à nouvel avis.



Une reconnaissance sera effectuée et des mesures complémentaires prises dès que l’éruption sera stabilisée.