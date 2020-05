A la Une ... Le Piton Voulvoul, nouveau cône volcanique issu de l'éruption du mois d'avril Par Amandine Dolphin - Publié le Mercredi 20 Mai 2020 à 18:52 | Lu 202 fois

Le nouveau cône volcanique résultant de l’éruption du 2 au 6 avril 2020 a désormais un nom. Il s'agit du Piton Voulvoul. Un choix "orienté par l’importante quantité de cheveux de Pélé qui ont été émis par cette éruption et éparpillés par le vent, sur la majeure partie de l’île de La Réunion", indique la Cité du Volcan. Le mot "Voulvoul" vient du malgache "Volvolo" qui veut dire "petits poils", comme ceux retrouvés dans nos jardins, sur nos voitures et autres surfaces, durant cette éruption.



Dans la Plaine des Sables, ces cheveux de Pélé ont même pris d’étranges formes de rouleaux et d’amas qui ne sont pas sans rappeler les fameux buissons ronds, desséchés, qui poussés par le vent, filent dans les rues des petites villes du grand Ouest américain. Ces buissons ronds qui se nomment "virevoltants", font penser aux "moutons de poussières" que l’on peut retrouver sur le sol de nos maisons et bâtiments et que l’on appelle "Voulvoul" en créole réunionnais.



La nomination des cônes volcaniques se faisant de manière collégiale entre l’Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise, la Cité du Volcan et le Parc National de La Réunion.



Amandine Dolphin

