Le Pérou veut instaurer la castration chimique pour les violeurs d'enfants

Le président péruvien a annoncé samedi dernier qu’il comptait faire voter une loi par parlement afin d’instaurer la castration chimique pour les violeurs d’enfants. Par GD - Publié le Lundi 18 Avril 2022 à 14:18

Il y a quelques jours, le Pérou a été choqué par le viol d’une fillette de 3 ans. Un acte sordide qui a ému le pays et provoqué la colère du président Pedro Castillo. Ce dernier a annoncé samedi dernier qu’il voulait imposer la castration chimique obligatoire pour les violeurs d’enfants.

«Assez de tant de violence, les crimes sexuels contre les enfants ne seront pas tolérés par ce gouvernement ni ne resteront impunis»

Pedro Castillo

La mesure va être soumise au parlement péruvien. Pour appuyer sa décision, le président bolivien a pris en exemple la Russie, la Pologne, la Corée du Sud, l'Indonésie et la Moldavie qui pratique déjà cette sanction.



La castration chimique consiste à administrer des médicaments inhibant le désir sexuel afin de prévenir toutes récidives. À l’heure actuelle, les violeurs de mineurs de moins de 14 ans encourent une condamnation à perpétuité.



Selon les chiffres communiqués par le ministère péruvien des droits de la femme, c’est plus de 21.000 mineurs qui ont été victimes de viols lors des 4 dernières années. En 2021, 6929 cas ont été répertoriés.