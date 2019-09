Le Père Pedro accueille le Pape François sur son île d'adoption

Après avoir passé la journée de jeudi au Mozambique, le Pape François part à la rencontre des Malgaches à partir de samedi. Il rejoindra dès lundi le sol mauricien, avant de refaire escale à Madagascar le lendemain pour ensuite s'envoler pour Rome.



Une visite au Président Andry Rajoelina est prévue dès son arrivée, le Pape François fera également la rencontre du Père Pedro dimanche dans le village d’Akamasoa, aussi appelé la "cité de l'amitié".



Tous deux argentins, ces deux hommes de foi ont plus d'un point commun. Onze ans les séparent et pourtant ils se donnent tous les deux corps et âme pour faire valoir leurs valeurs.



Né le 29 juin 1948, le père Pedro, de son vrai nom Pedro Pablo Opeka, se forme au métier de la maçonnerie aux côtés de son père lui-même maçon, dès son plus jeune âge, dans une petite banlieue de Buenos Aires.



Dès l'âge de 15 ans, Pedro a une révélation et décide d'entrer en séminaire auprès des Pères lazaristes. Quelques années plus tard, une fois majeur, il poursuivra sa formation en Slovénie, la terre de ses parents. Il fait ensuite ses premiers pas à Madagascar où il exerce en tant que maçon dans les paroisses lazaristes.



À seulement 27 ans, Pedro devient pour la première fois prêtre à Buenos Aires et curé dans une paroisse rurale de Madagascar. Plus d'une décennie plus tard, le coeur et la raison le font revenir sur les terres malgaches, extrêmement touchées par la misère.



Unis par la misère du Peuple



C'est notamment cette misère qui lie les deux hommes de foi. En visitant Madagascar, le Pape François se rend dans l'une des régions les plus déshéritées de la planète. Un devoir tout naturel pour celui que l'on surnomme "le Pape des pauvres". C'est sur la Grande Île qu'il passera le plus longtemps de sa visite. Ses habitants, qui vivent pour la plupart avec moins de deux dollars par jour, attendent la venue du Pape avec un engouement immense.