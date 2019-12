A la Une .. Le Père Noël rapiang' dans les cantines scolaires de Saint-Louis ?

La mairie de Saint-Louis victime d'un coup monté ? La photo de ce repas de cantine est censée avoir été prise hier dans une école de la commune.



Partagée et repartagée sur les groupes facebook parlant de la ville de Saint-Louis, elle est accompagnée de commentaires pour certains indignés et pour d'autres méfiants.



Est-ce donc ce à quoi ont eu droit la marmaille en ce jeudi 12 décembre, acté "jour du repas de Noël" dans les cantines scolaires de la commune ? Nous avons contacté la mairie pour en savoir plus. L'information aurait pu être vraie, et pour deux raisons : les difficultés financières de la commune ne sont plus un secret pour personne et ce jeudi était aussi une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, perturbant du coup le bon fonctionnement de services publics.



Au final, l'intention malveillante fait peu de doute, en cette période de campagne électorale où tout est bon pour dénigrer très facilement la gestion municipale. Cette fois-ci en tout cas, c'est raté.



"Intention malveillante"



"Il s'agit bien du menu délivré hier dans nos cantines", confirme la direction de la restauration scolaire à la vue de cette photo. Problème : la photo qui circule sur les réseaux ne montre que la moitié du repas qui était bien plus étoffé et plus coûteux que les 2 pommes de terre qui se battent en duel sur un plateau clairsemé.



Tous les 3 ou 4 mois, la commission cantine se réunit pour établir les menus à venir. Pour le repas de Noël, il était prévu des pommes de terre avec sauce persillée, des paupiettes de dinde (une pour les maternelles et deux pour les élémentaires), du fromage tomme noire - franchement pas réputé pour être bon marché soi-dit en passant - ainsi qu'un Père Noël en chocolat pour ce qui est du dessert.



"L'intention malveillante de la personne qui a posté cette photo" ne fait donc guère de doute du côté de la direction de la restauration scolaire.



Au passage, signalons que 8 000 enfants sont inscrits à la cantine dans la ville de Saint-Louis et, depuis la rentrée, 4 000 foyers n'ont toujours pas honoré les 20 euros qui correspondent aux frais d'inscription de cantine pour l'année scolaire.

