Le Père Noël du foot...

"Le championnat de R1 à 16 ! C’est le cadeau du jour du Père Noël pour le football Peï. Alors que les difficultés ne cessent de croître et que l’avenir semble parsemé d’embuches pour le football réunionnais, le passage à 16 clubs dans la division supérieure est la meilleure trouvaille de notre président pour répondre aux obstacles que traverse notre discipline mais surtout pour apaiser les nombreuses voix dénonçant la gestion chaotique et insouciante de la crise COVID-19 et l’obstination irresponsable de vouloir engager la saison sportive avec toutes les incertitudes et inquiétudes sur le virus.



Cette décision n’a qu’une visée et objectif : la complaisance des présidents de clubs. Derrière cela il n’y a qu’une fin électoraliste, clientéliste et despotique.



En effet, il n’y a aucun intérêt à avoir une R1 à 16, si ce n’est que de faire plaisir à certain(e)s et en être redevable par la suite. Avec un championnat de l’élite à 16, on continue à niveler le niveau du football par le bas. Beaucoup de clubs n’ont pas les moyens (financiers, sportifs, administratifs, éducateurs, arbitres, dirigeants, ...) pour évoluer parmi l’élite.



Comment envisager les compétitions comme les jeux des iles avec un niveau aussi incertain ? C’est un véritable cadeau empoisonné. La pyramide est aujourd’hui inversée. Il n’y a plus de football de masse. Les clubs et les bénévoles jettent l’éponge. Les sections de jeunes disparaissent tous les jours. Pourtant, la priorité pour la ligue c’est la R1 à 16.



De plus, dans les modifications des règlements qui vont être soumises au vote le 26 décembre au Moka, le championnat R1 à 16 n’est valable uniquement que pour la saison 2021 car en fin d’année, le 13ème, 14ème, 15ème et 16ème descendent en division inférieure ! On connaît tous pourquoi. Parce que les clubs de R1 ce sont ceux qui comptent le plus de voix dans cette organisation stalinienne que sont les élections de la ligue de football. Quelle fourberie !



Au regard des conséquences de la crise sur le football et le nombre de clubs restants, quel championnat aurons-nous en dessous de la R1 ? Alors qu’on n’a même pas fini un championnat à 14 cette année, on se lance dans une hasardeuse et incertaine compétition à 30 journées pour 2021, faisant fi de la crise, des coupes, des trêves, des imprévus...



Quel avenir pour nos jeunes ? Quel avenir pour le football féminin, qui tient une place particulière ? Quel avenir pour les autres pratiques (vétérans, entreprises, futsal...) ? Quelles perspectives pour notre discipline tout simplement ? La réponse n’est pas à chercher car il n’y en a aucune ! La seule obsession reste la R1 ! Quel mépris !



Dans la hotte du Père Noël ??? Il y a également une autre surprise, après que j’ai proposé le report des engagements 2020 sur 2021 si nous sommes élus. Le Père Noel fera voter lors de son Assemblée Générale du 26 décembre la modification des « Règlements Généraux de la LRF » l’Article 5 (rédigé en vert), « Exceptionnellement pour les clubs RENOUVELANTS pour la saison 2021, les droits d’engagements sont ramenés à 50% du montant de la saison 2020. »



Mais derrière cette bonne intention se cache ENCORE une fourberie...et là... J’invite tous les clubs à en prendre connaissance avant la date fatidique de cette Assemblée ! Car il est stipulé que les Clubs ET à fortiori leurs sections qui restent dans leurs catégories (et ça quel que soit la catégorie allant des plus vieux aux plus jeunes) par rapport à 2020 paieront 50%. MAIS tous ceux qui accèderont à une division supérieure ou inférieure seront considérés comme NOUVEAUX CLUBS et ainsi paieront plein pot, au mépris de leurs difficultés rencontrés !!!



Il est utile de rappeler que toutes les propositions de modifications des Statuts et Règlements sont à sens uniques et émanent uniquement du Président et de son Comité Directeur. Aucune possibilité pour les Clubs de faire remonter leurs propositions propres ET les soumettre au vote.



Pour Monsieur le Président, les Clubs sont au service de la Ligue et NON la Ligue au service des Clubs. Je ne veux pas de ce mode de fonctionnement !!!



La solution est pourtant simple, toutes et tous nous y avons pensé à un moment ou à un autre.



La LRF devrait, dans un premier temps, sachant que l’issue de cette crise sanitaire est incertaine, entériner cette saison 2020 en une saison blanche et faire ainsi un report total des droits d’engagements sur 2021.

Et dans un deuxième temps attendre mai/juin 2021 pour faire démarrer la nouvelle saison dans la même configuration qu’au début 2020. Cette période de janvier à juin permettrait à tous les clubs ainsi qu’à la Ligue de se restructurer, prendre une bouffée d’oxygène, mais surtout d’avoir une vision plus précise pour la suite qui pourra ou sera donnée.



Mais malheureusement, notre seul espoir, notre seul avenir est de croire que la période en cette croyance biblique est résolue et que les présidents adultes et responsables ne croient plus au Père Noël !"



« ENSEMBLE POUR REUSSIR » Alex AUGUSTINE