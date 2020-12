Le Père Noël à Mafate

Ce mardi 15 et jeudi 17 décembre 2020, la Ville de Saint-Paul et l’association Haut Solidarité ont organisé le Noël à Mafate. Le rendez-vous était donné à Marla, à Roche Plate et aux Orangers en compagnie de la députée Karine LEBON et de Jean-Philippe MARIE-LOUISE, délégué aux relations avec les habitants du Cirque de Mafate et au suivi des projets des ilets.



L’association nationale La Grande Récré pour l’Enfance a offert 58 cadeaux et 60 oursons pour les marmailles des ilets. Grâce à la Ville, des musiciens ont pu se rendre sur place pour offrir un kabar pour les marmailles ! Petits et grands ont pu pleinement en profiter. Autre cadeau, plus studieux celui-ci, un livre a été offert à chaque enfant dans le cadre de l’opération « un livre un enfant ». L’esprit du partage et de la solidarité pour ces fêtes de Noël était donc présent à Mafate. C’est ça la magie de Noël !