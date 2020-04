AFP Le Pentagone considère Kim Jong Un en "plein contrôle" du programme nucléaire nord-coréen

(AFP) Le Pentagone n'a aucune information permettant de dire que Kim Jong Un a perdu le contrôle du programme nucléaire nord-coréen, a indiqué mercredi un haut responsable de l'état-major américain questionné sur les rumeurs sur les problèmes de santé du dirigeant nord-coréen. En dehors des informations de presse, "je peux vous dire que selon nos renseignements, je n'ai rien pour confirmer ou démentir quoi que ce soit", a déclaré le chef d'état-major adjoint des Etats Unis, le général John Hyten, au cours d'une conférence de presse. "Je pars du principe que Kim Jong Un a encore le plein contrôle de la force nucléaire nord-coréenne et des forces armées nord-coréennes", a-t-il ajouté. La Corée du Nord a marqué le 15 avril le 108e anniversaire de la naissance du fondateur du régime, Kim Il Sung, grand-père du dirigeant actuel. Cette date est de loin la plus importante du calendrier politique au Nord. Mais Kim Jong Un n'a été vu sur aucune des photographies officielles. Daily NK, un média en ligne géré essentiellement par des Nord-Coréens ayant fait défection, a affirmé que le dirigeant nord-coréen avait été opéré en avril pour des problèmes cardio-vasculaires et qu'il était en convalescence dans une villa dans la province de Phyongan du Nord. La Maison Blanche est elle aussi restée prudente sur ces informations. Le président américain Donald Trump a souhaité mardi "bonne chance" à Kim Jong Un, tout en soulignant que les rumeurs sur ses éventuels problèmes de santé n'avaient pas été confirmées. "Je veux juste dire à Kim Jong Un que je lui souhaite bonne chance", a déclaré M. Trump. "Si son état de santé est celui mentionné dans les médias, c'est un état très préoccupant", a-t-il ajouté. "Personne n'a confirmé cela", a-t-il précisé. "Nous ne savons pas", a-t-il insisté, avant de conclure: "J'espère le voir en bonne santé". Les autorités sud-coréennes ont toutefois minimisé ces informations. Un haut responsable sud-coréen cité par l'agence de presse Yonhap a notamment affirmé, sous couvert de l'anonymat, qu'il n'était "pas vrai" que Kim Jong Un était gravement malade.



Source : Source : ...

Lu 20 fois





Dans la même rubrique : < > Foot, rugby: le débat sur la reprise des compétitions agite les esprits Covid-19: l'hypothèse d'un effet protecteur de la nicotine à l'étude