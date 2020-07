Rubrique sponsorisée Le Passeport Mobilité Etudes, une sécurité

Quitter son île pour aller étudier en Métropole ou à l’étranger est un grand saut pour beaucoup d’ultra-marins, mais aussi de grosses dépenses en perspective. Afin d’aider les étudiants, et leurs familles, à préparer l’installation dans cette nouvelle vie de nombreuses aides et astuces existent. Petit tour d’horizon… Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 24 Juillet 2020 à 16:18 | Lu 120 fois





Le montant de l’aide est fonction de la situation particulière de l’étudiant. Attention, pour bénéficier du dispositif, le cursus visé par l’étudiant, doit être saturé ou inexistant sur place. Un justificatif (d’inexistence ou de saturation du cursus) à récupérer auprès du rectorat ou de l’université, sera à remettre par l’étudiant.

100 % pour les étudiants boursiers ( 83% des bénéficiaires en 2018)

50 % pour les étudiants non boursiers



Les conditions pour bénéficier du PME



- Etre âgé de moins de 26 ans au 1er octobre de l’année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée.

- Résider habituellement en Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guyane, Réunion ou Mayotte.

- Etre titulaire du BAC, n'ayant pas subi deux échecs successifs aux examens et concours de fin d’année scolaire ou universitaire (Condition non exigée dans le cas du voyage initial et de la première année d’étude).

- Etre rattaché à un foyer fiscal dont le niveau de ressources, défini comme étant le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts (quotient familial), ne dépasse pas 26 631€ sur le dernier avis d’imposition.



