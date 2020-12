Communiqué Le PassKdo® revient pour les fêtes !

L’île de La Réunion Tourisme annonce le renouvellement du dispositif PassKdo® dès le 9 décembre ! Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 8 Décembre 2020 à 11:22 | Lu 222 fois

Le principe est simple : un chèque cadeau acheté = un chèque cadeau offert, d’une valeur de 20 €, 50 € ou de 100€ !



Besoin d’une idée cadeau parfaite pour faire plaisir à toute la famille ? Le PassKdo® donne accès à plus de 600 prestataires touristiques affiliés à la plateforme régionale de réservation. Il permet l’achat de nombreuses prestations touristiques à La Réunion : Hébergements, activités de loisirs, activités culturelles, etc.



«Le PassKdo® est un dispositif qui a fait ses preuves en temps de crise pour stimuler la consommation touristique sur le territoire local. Le renouvellement de l’opération à l’approche des fêtes et en amont des vacances scolaires sera l’occasion pour les Réunionnais de se ressourcer et de profiter pleinement des richesses de l’île intense après une année si mouvementée. » Susan SOBA, Directrice Générale de l'Île de La Réunion Tourisme.



Le PassKdo® sera disponible en ligne sur

Et peut-être bientôt sous votre sapin de Noël !



*Offre non remboursable et non cumulable avec tout autre dispositif.

**utilisation le 31 mars 2021, au plus tard. Besoin d’une idée cadeau parfaite pour faire plaisir à toute la famille ? Le PassKdo® donne accès à plus de 600 prestataires touristiques affiliés à la plateforme régionale de réservation. Il permet l’achat de nombreuses prestations touristiques à La Réunion : Hébergements, activités de loisirs, activités culturelles, etc.«Le PassKdo® est un dispositif qui a fait ses preuves en temps de crise pour stimuler la consommation touristique sur le territoire local. Le renouvellement de l’opération à l’approche des fêtes et en amont des vacances scolaires sera l’occasion pour les Réunionnais de se ressourcer et de profiter pleinement des richesses de l’île intense après une année si mouvementée. » Susan SOBA, Directrice Générale de l'Île de La Réunion Tourisme.Le PassKdo® sera disponible en ligne sur reunion.fr/reserver et dans les Offices de Tourisme dès le 9 décembre.Et peut-être bientôt sous votre sapin de Noël !*Offre non remboursable et non cumulable avec tout autre dispositif.**utilisation le 31 mars 2021, au plus tard.





Publicité Publicité