A la Une . Le Pass vaccinal permettra-t-il le retour à la vie normale ?

Le Pass vaccinal entre en vigueur ce lundi. Le gouvernement annonce un desserrement des mesures sanitaires en métropole dans les semaines qui suivront son application. Pensez-vous que ce nouvel outil permettra un retour à la vie normale ? Par Zinfos974 - Publié le Samedi 22 Janvier 2022 à 21:00





Le Conseil constitutionnel a validé la quasi-totalité du Pass sanitaire qui sera appliqué partout en France et donc aussi à La Réunion à partir de ce lundi 24 janvier 2022. Les personnes devront donc présenter un justificatif de leur statut vaccinal pour aller au restaurant, dans un bar ou au cinéma, par exemple, mais aussi pour les voyages La désescalade des mesures restrictives sera engagée le 2 février en métropole et dans les semaines qui suivent à La Réunion , lorsque le pic de la circulation du coronavirus sera passée et après la mise en place du Pass vaccinal.Pensez-vous que le Pass vaccinal permettra le retour à une vie normale ?