La grande Une Le Pass vaccinal entrera en vigueur lundi, selon le gouvernement

Jean Castex a annoncé l'entrée en vigueur du Pass vaccinal dès ce lundi sous réserve de la validation par le Conseil constitutionnel. Par Baradi Siva - Publié le Jeudi 20 Janvier 2022 à 22:22









Pass vaccinal



Les personnes de 16 ans et plus devront justifier d'un



Dans certains cas, le Pass vaccinal sera validé par un certificat de rétablissement ou un certificat de contre-indication à la vaccination.



Pass sanitaire maintenu pour les adolescents



Le



Les lieux autorisés sans Pass vaccinal



Les visites dans les établissements médico-sociaux seront autorisées et les hôpitaux seront toujours accessibles avec un test.



Pass vaccinal : dérogation pour les primo-vaccinés



Le Gouvernement annonce une exception cependant pour ceux qui feront leur première dose d'ici au 15 février à deux conditions : faire la deuxième dose dans un délai de 28 jours et de justifier d'un test négatif de moins de 24 heures.



Pass vaccinal : jusqu'à quand ?



Jean Castex a rappelé que les différentes mesures de lutte contre le coronavirus dont le Pass vaccinal et le Pass sanitaire sont applicables au mois jusqu'au 31 juillet 2022.



Mais le chef du gouvernement assure que le Pass vaccinal pourra être suspendu dès la pression hospitalière redescend au plus bas, soit "dès qu'il n'y aura plus de nouvelles hospitalisations pendant quelques semaines, dès qu'il ne faudra plus reporter des opérations chirurgicales." Le Pass sanitaire devrait devenir le Pass vaccinal dès ce lundi. Le gouvernement attend l'accord du Conseil constitutionnel qui a été saisi par le députés de l'opposition et qui doit se prononcer ce vendredi. Jean Castex a annoncé que la mise en place du Pass vaccinal est prévue à partir du 24 janvier 2022. Le vaccin deviendra donc obligatoire pour les loisirs.Les personnes de 16 ans et plus devront justifier d'un schéma vaccinal complet pour se rendre dans les restaurants, les bars, dans les stades, dans les cinémas.Dans certains cas, le Pass vaccinal sera validé par un certificat de rétablissement ou un certificat de contre-indication à la vaccination.Le Pass vaccinal ne sera pas appliqué pour les 12-17 ans qui devront présenter un test négatif pour aller dans un restaurant ou les autres lieux de loisirs.Les visites dans les établissements médico-sociaux seront autorisées et les hôpitaux seront toujours accessibles avec un test.Le Gouvernement annonce une exception cependant pour ceux qui feront leur première dose d'ici au 15 février à deux conditions : faire la deuxième dose dans un délai de 28 jours et de justifier d'un test négatif de moins de 24 heures.Jean Castex a rappelé que les différentes mesures de lutte contre le coronavirus dont le Pass vaccinal et le Pass sanitaire sont applicables au mois jusqu'au 31 juillet 2022.Mais le chef du gouvernement assure que le Pass vaccinal pourra être suspendu dès la pression hospitalière redescend au plus bas, soit "dès qu'il n'y aura plus de nouvelles hospitalisations pendant quelques semaines, dès qu'il ne faudra plus reporter des opérations chirurgicales."



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur