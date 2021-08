A la Une . Le Pass sanitaire obligatoire pour les ados fin septembre

La loi sur l'extension du Pass sanitaire a été promulguée. Le dispositif va donc dès lundi être appliqué dans les restaurants et bars pour les adultes. Les Français de 12 ans et plus seront aussi concernés dès le 30 septembre. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 6 Août 2021 à 13:27

Le Pass sanitaire étendu deviendra une réalité dans quelques jours. Les personnes majeures devront prouver qu'elles sont négatives à la covid, qu'elles possèdent un schéma vaccinal complet ou qu'elles disposent d'un certificat de rétablissement. Il peut être présenté de manière physique (papier) ou numérique (QR code enregistré dans l'application TousAntiCovid).



Ce dispositif va s'appliquer dans les prochains jours aux activités de loisirs, aux restaurants, aux bars, aux foires, aux séminaires, aux salons professionnels, aux établissements de soins (uniquement pour les visiteurs), aux transports de longue distance (pas applicable à La Réunion sous cette forme). Les employés des lieux en question devront aussi se soumettre au Pass sanitaire si les risques de contamination sont jugés importants.



Les adolescents bientôt concernés



Le président de la République avait assuré que les plus jeunes ne seraient pas soumis à de telles restrictions pendant les vacances scolaires. La loi promulguée ce jeudi indique justement que la "réglementation est applicable aux mineurs de plus de 12 ans à compter du 30 septembre 2021."



Il faut rappeler que le Gouvernement prévoit par ailleurs de lancer des campagnes de vaccination dans les établissements scolaires à partir de la rentrée.