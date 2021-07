La grande Une Le Pass sanitaire est entré en vigueur : Où vous sera-t-il demandé ?

Le décret a été publié hier au Journal Officiel et devient donc réalité dès aujourd'hui. Le Pass sanitaire est étendu à de nombreux lieux qui seront interdits si l'on n'est pas vacciné ou que l'on ne peut pas prouver qu'on est négatif à la covid. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 21 Juillet 2021 à 08:49





Qu'est-ce qu'un Pass sanitaire ?



Il s'agit d'un document permettant de prouver qu'une personne est totalement vaccinée (2 doses + 7 jours) ou est négatif à la covid (test PCR de moins de 72 heures) ou dispose d'une certificat de rétablissement de la maladie (contraction de la covid il y a plus de deux mois et moins de six mois).



Il peut être présenté sur papier ou en version numérique grâce à l'application



Les lieux concernés :



Les établissements, lieux et événements qui accueillent au moins 50 personnes :

- Les salles d'auditions, de conférences, de projection (cinémas), de réunions, de spectacles ou à usages multiples, salles multimédia, cabarets

- Les chapiteaux, tentes et structures

- Etablissements scolaires lorsqu'ils accueillent des spectateurs extérieurs

- Les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P (salles de danse et de jeux), ainsi que les établissements qui peuvent accueillir du public pour des activités de danse

- Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire

- Les établissements de plein air, relevant du type PA (terrains de sport, stades, pistes de patinage, piscines en plein air)

- Les établissements sportifs couverts (salles omnisports, salles d'EPS, salles sportives spécialisées, manèges, piscines couvertes, transformables et mixtes, salles polyvalentes à dominante sportive dont l'aire d'activité est inférieure à 1 200 m² et la hauteur sous plafond supérieure ou égale à 6,50 mètres.

- Les établissements de culte (églises, mosquées, synagogues, temples, etc.)

- Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire( sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche)

- Les bibliothèques et centres de documentation relevant (sauf des bibliothèques universitaires et des bibliothèques spécialisées et pour des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche)

- Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public

- Les navires et bateaux (navires de plaisance à utilisation commerciale)



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur