Le Pass sanitaire assoupli avant même son application

Plusieurs membres du Gouvernement ont pris la parole suite à l’allocution présidentielle de ce lundi. Le Pass sanitaire qui va entrer en vigueur dès la semaine prochaine ne sera pas aussi strict que l’a annoncé Emmanuel Macron. Des ajustements sont prévus pour les vacances avant un serrage de vis pour la rentrée. Par Baradi Siva - Publié le Jeudi 15 Juillet 2021 à 14:18

Le président de la République a pris la parole le lundi 12 juillet alors que la quatrième vague de l’épidémie de coronavirus prend forme dans l’Hexagone. L’état d’urgence sanitaire a été décrété en Martinique et à La Réunion. Notre île est de nouveau soumise à un couvre-feu à 23 heures depuis mercredi et reste sous la menace d’un reconfinement.

Mais Emmanuel Macron a surtout évoqué l’extension du Pass sanitaire aux activités de loisirs et de culture, comme le sport, le cinéma et les musées, notamment dès le 21 juillet. D’autres lieux très fréquentés seront concernés en août comme les bars, restaurants et centres commerciaux.

L’objectif était clairement de pousser très fortement les Français à se faire vacciner. Le préfet s’est fait le relai de cette mission en rappelant notamment que le couvre-feu ne suffira pas à inverser la tendance épidémique à La Réunion.

Les adolescents pas concernés pour l’instant

Le Pass sanitaire présenté par le président de la République concernait les Français de plus de 12 ans dès le 21 juillet. Il fallait donc avoir un schéma vaccinal complet (2 doses de vaccin + 15 jours; un test négatif de moins de 48h; un certificat de rétablissement).

Mais le ministre de la Santé a précisé par la suite qu’un assouplissement est prévu.

Les adolescents n’avaient accès à la vaccination que depuis fin juin et ne pouvaient donc pas remplir les conditions à la date demandée. Olivier Véran explique qu’ils seront tout de même concernés dès la fin août, à la rentrée scolaire.

Employés des bars et restaurants : Une dose suffira début août

Emmanuel Macron avait expliqué que le Pass sanitaire s’appliquerait à ces professionnels dès début août. Olivier Véran a aussi apporté des précisions pour les salariés des restaurants, théâtres, parcs d’attraction et autres lieux de loisirs.

Les employés non vaccinés n’auront pas besoin de se faire tester tous les deux jours pour valider leur pass sanitaire. Le ministre de la Santé a aussi expliqué qu’une dose du vaccin suffira au 1er août, mais que leur schéma vaccinal devra être complet avant le 30 août. Ceux qui ne seront pas vaccinés après cette date devront être obligatoirement testés très régulièrement.

Le schéma vaccinal aussi assoupli

Un autre changement de taille va être mis en place au niveau du Pass sanitaire. Il ne faudra en effet plus que 7 jours après la seconde dose pour être considéré comme totalement vaccinés.

Ceux qui ont donc attendu l’annonce d’Emmanuel Macron pour recevoir leur première dose cette semaine, devraient attendre que jusqu’à la mi-août pour valider leur pass sanitaire.

Un délai, mais une application certaine

Le Gouvernement a donc décidé d’arrondir les angles après la prise de parole d’Emmanuel Macron. Mais si des assouplissements sont prévus durant les vacances d’été. Le Pass sanitaire sera beaucoup plus stricte à la rentrée.





