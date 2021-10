Communiqué Le Pass’Sport : Une allocation de 50 euros pour encourager la pratique du sport chez les 6-17 ans

L’État met en place une allocation sportive de rentrée de 50 € par enfant pour financer tout ou partie de l’inscription dans une structure sportive, sous certaines conditions. Le communiqué de la préfecture : Par N.P - Publié le Mercredi 6 Octobre 2021 à 10:27





Le dispositif Pass’Sport s’inscrit dans le cadre du plan de Relance.



Le mouvement sportif (CROS, ligues et comités, clubs) et les services de l’État se mobilisent conjointement pour déployer Pass’Sport à La Réunion et faciliter la reprise de la pratique sportive pour le plus grand nombre.



Qui est concerné ?



Le dispositif Pass'Sport est destiné aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021 bénéficiaires de :

l’allocation de rentrée scolaire ; ou l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; ou l’allocation aux adultes handicapés à partir de 16 ans (AAH). Il s’agit d’une mesure de solidarité pour les familles pour lesquelles le coût de l’adhésion aux clubs peut constituer un frein à la pratique sportive.



