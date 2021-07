A la Une . Le Pass’Animation pour guider la jeunesse dionysienne vers l’emploi

La ville de Saint-Denis s’est engagée dans un partenariat afin de financer la formation du BAFA à des jeunes Dionysiens. Pour obtenir cette aide, les jeunes animateurs ont dû passer par le bénévolat. Une première qui va permettre à la jeunesse de la commune d’accéder à une formation pour un emploi en tension. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 8 Juillet 2021 à 10:24

Ils sont 26 jeunes Dionysiens à avoir inauguré cette première promotion du dispositif Pass’Animation. Cette promesse de campagne d’Ericka Bareigts voit donc le jour dans le cadre de la politique globale pour la jeunesse. Une opération qui est le fruit d’une collaboration qui regroupe pas moins de 160 partenaires (Maire, Pôle Emploi, Mission locale, associations…).



Le dispositif Pass’Animation, c’est la prise en charge du financement du Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) contre une centaine d’heures de bénévolat. Une formation qui va amener ces jeunes vers un emploi dont les besoins sont importants. Ce sont d’ailleurs les associations qui ont sélectionné les heureux bénéficiaires de cette formation.



Pour Ericka Bareigts, ce dispositif revêt deux missions principales. En plus de l’accompagnement à l’insertion professionnelle, le dispositif doit également permettre aux futurs animateurs de comprendre que rien n’est vraiment gratuit dans la vie. "On cherche la motivation. La motivation d’aimer le secteur et aussi la motivation d’être des citoyens, d’avoir cet engagement citoyen", souligne la maire de Saint-Denis.



"Ce n’est pas rien qu’une commune s’engage autant avec des associations d’éducation populaire dans une vraie politique de soutien au BAFA", indique de son côté Cyril Conradi, le coordinateur du Comité régional des associations de jeunesse et d’éducation populaire (CRAJEP).



Pour obtenir leur précieux sésame, les jeunes devront effectuer trois stages dans le cadre de leur formation. Cerise sur le gâteau, ils seront rémunérés pour l’occasion. De quoi susciter des vocations.





