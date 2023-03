Communiqué Le Parti de gauche et LFI organisent des projections pour financer les jours de grèves

Dans le but de pouvoir aider ceux qui souhaitent faire grève contre la réforme des retraites, le Parti de gauche organise des projections de film dont les bénéfices serviront à payer les jours de travail des grévistes. La prochaine séance aura lieu vendredi 3 mars à Saint-Paul. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 2 Mars 2023 à 15:11

Le communiqué:



Une majorité de Français juge la réforme des retraites inutile et injuste.



Le gouvernement Macron reste sourd à l’assemblée, ignore les nombreuses manifestations dans le pays et pousse le peuple au blocage des activités dès le 7 mars.



Pour soutenir les plus faibles, les caisses de grève soulagent ceux pour qui les jours sans salaire sont difficilement supportables.



Pour la quatrième semaine consécutive, les militants du Parti de Gauche et de La France Insoumise, avec l’aide d’Attac, organisent des projections de films mis à disposition par la coopérative “Les mutins de Pangée” à cet effet. Les précédentes projections ont permis d’abonder la caisse à plus de 1900€.



Ce vendredi, nous vous attendons nombreux à 19h dans la salle de conférence du front de mer de Saint-Paul (au niveau du marché forain), pour apprécier ensemble le film de Gilles Perret et François Ruffin, “Debout les femmes”.



L'entrée à prix libre est au profit de la caisse intersyndicale de grève.





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur