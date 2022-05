A la Une . Le Parti de Gauche se retrouve avec la présence du binôme Gaillard/Payet dans la 7e

Engagés dans la 7e circonscription pour les législatives de juin prochain sous l'étiquette LFI/EELV, Perceval Gaillard et Geneviève Payet sont "les mieux placés pour gagner le troisième tour et renvoyer le gouvernement provisoire de Macron" estime le Parti de gauche. Dans un communiqué, les deux co-secrétaires du parti, Geneviève Payet et Pascal Hoareau, remercient "celles et ceux qui ont permis que cette configuration puisse émerger". Les deux responsables politiques rappellent par ailleurs que les accords Nupes "ne concernent pas les DOM et donc pas La Réunion". Par NP - Publié le Vendredi 27 Mai 2022 à 07:39

Le Parti de Gauche soutient la candidature LFI / EELV sur la 7eme circonscription



Les accords NUPES passés à Paris ne concernent pas les DOM et donc pas La Réunion.



Suite à nos nombreux appels pour donner localement une réalité politique à cet accord national, EELV est un des rares partis à nous avoir répondu.



C’est à la suite de cette convergence et d’un accord programmatique et stratégique qu’un binôme LFI/EELV a pu naître dans la 7ème circonscription.



Le parti de gauche, qui prône l’écosocialisme, s’y retrouve.



Nous souhaitons par ailleurs remercier celles et ceux qui ont permis que cette configuration puisse émerger, notre camarade Sandra Gence qui a laissé sa suppléance, et Salim Nana Ibrahim qui a retiré sa candidature PS pour laisser toutes chances à notre binôme.



Ainsi Perceval Gaillard et Genevieve Payet seront ensemble les mieux placés pour une victoire, dans le but de former une majorité contre le président Macron et pour donner à notre pays le Premier ministre qui appliquera le programme que les Réunionnais ont plébiscité au premier tour des élections présidentielles.



Ils défendront le programme commun de la Nupes qui a conservé les mesures sociales et écologiques de l’Avenir en commun et sa déclinaison outre-mer qui prend en compte nos spécificités et nos difficultés locales. Cela est d’autant plus vrai que Perceval connaît bien ce programme pour avoir largement contribué à sa rédaction.



Leur présence sur le terrain, du fait de leurs professions, de leur engagement militant, de son mandat pour Perceval, leur permet d’être en contact permanent avec la population et ses préoccupations.



Ils sont les plus légitimes, les mieux placés pour gagner le troisième tour et renvoyer le gouvernement provisoire de Macron, président clairement rejeté dans les urnes à la Réunion.



Les militants du parti de gauche et de LFI seront à leurs côtés pour cette campagne qui les mènera au deuxième tour pour une victoire le 19 juin, la victoire du peuple contre la Macronie , la victoire pour l’écologie et le progrès social et démocratique.

Pour le Parti de Gauche de La Réunion,

Denise Delavanne et Pascal Hoareau,

Co-secrétaires départementaux