Le Parti de Gauche de La Réunion appelle à la mobilisation

Communiqué du Parti de Gauche de La Réunion :



Nous sommes le nombre !



Après 2 mois de sourde oreilles, le gouvernement Borne n'a pas pris le risque d'être minoritaire à l'Assemblée nationale



La première ministre a dégainé pour la onzième fois le 49.3



La réponse de l'assemblée sera le dépôt d'une motion de censure



L'intergroupe NUPES retire la sienne au profit de celle déposée par le groupe LIOT, plus rassembleuse, pour donner toutes ses chances à la représentation nationale de censurer le gouvernement du président Macron



Et la réponse est aussi dans la rue



En 2006, elle a fait plier Chirac, qui, après avoir promulgué la loi "CPE" passée via 49.3, l'a retirée, grâce à la pression des jeunes et des travailleurs



Le Parti de Gauche de La Réunion appelle toute la population à ne pas se résigner et à rejoindre les mobilisations proposées par l'intersyndicale de l'ile, toute la semaine, et jusqu'au retrait



Nous sommes le nombre !