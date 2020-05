Politique Le Parti Socialiste salue le parcours politique de Jean-Claude Fruteau "Sa place dans la vie politique locale ne s’effacera pas", commente le PS suite à la démission de Jean-Claude Fruteau de sa fonction de maire de Saint-benoît. Et de saluer "sa fidélité aux valeurs progressistes et à la lutte contre les inégalités sociales" qui "a été le marqueur de son action politique à la tête du Parti Socialiste de La Réunion". Par A.D - Publié le Mercredi 6 Mai 2020 à 23:04 | Lu 123 fois

"C’est avec passion que Jean-Claude FRUTEAU s’est engagé dans la politique locale et devient Premier Secrétaire Fédéral du Parti socialiste de la Réunion en 1981, et ce jusqu’à 2000. Conseiller général en 1982, Maire de Saint-Benoît en 1983 et toujours réélu, Conseiller régional en 1983, Vice- Président du Conseil général en 1994, Député européen en 1999, Député en 2007...

Sa fidélité aux valeurs progressistes et à la lutte contre les inégalités sociales a été le marqueur de son action politique à la tête du Parti Socialiste de la Réunion, comme Parlementaire et bien sûr, comme Maire de Saint-Benoit, depuis toujours.

Sa place dans la vie politique locale ne s’effacera pas. Il reste un exemple auprès de tous les militants socialistes pour la force de son engagement."

A St Denis, le 06 mai 2020 Philippe NAILLET

Premier Fédéral du Parti socialiste de la Réunion