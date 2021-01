A la Une . Le Parquet national financier a ouvert une enquête visant Sébastien Lecornu

Le Canard enchaîné, dans son édition à paraitre demain mercredi, révèle que le Parquet national financier a ouvert, "il y a quelques semaines, une enquête préliminaire visant Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-Mer".



Il lui est reproché d'avoir siégé en 2016 et 2017 en tant qu'administrateur, et accessoirement d'avoir touché à ce titre 7.874€ de jetons de présence, de la Société des Autoroutes Paris-Normandie (SAPN) alors même qu'il était président du département de l'Eure.



Pendant cette période, sa collectivité aurait financé plusieurs ouvrages réalisés par la société d'autoroutes. Le Canard en a relevé au moins quatre, "dont la participation à un rond-point et une participation à un échangeur de l'A13, pour lequel le département a allongé 1 million d'euros".



Intérrogée, la SAPN a justifié la présence de Sébastien Lecornu à son conseil d'administration par le fait qu'une place est réservée "traditionnellement aux présidents des départements traversés par (ses) autoroutes".



Quant au cabinet de Sébastien Lecornu, il a déclaré au palmipède que le ministre "se sent à l'aise et assume complètement".



Sébastien Lecornu est le troisième membre du gouvernement Castex à avoir maille à partir avec la justice, après Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, et Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice.











