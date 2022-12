A la Une . Le Parlement indonésien interdit les relations sexuelles hors mariage

Le Parlement indonésien a décidé ce mardi que les relations sexuelles seraient à présent interdites sous peine d’un an d’emprisonnement. Par Mickaëlla Dijoux - Publié le Vendredi 9 Décembre 2022 à 11:45

Une nouvelle réforme du code pénal a été discutée et adoptée par les députés indonésiens ce mardi. Celle-ci vient notamment interdire les relations sexuelles hors mariage avec un texte rendant passible ces faits d’un an d’emprisonnement. Le concubinage (couple vivant ensemble sans être marié) sera quant à lui passible de six mois de prison.



La dénonciation des relations avant et hors mariage ne pourrait se faire que par la famille, le conjoint ou encore les enfants.



Une nouvelle réforme qui vient de fait criminaliser les personnes de la communautés LGBTQ, le mariage entre personnes du même sexe n’étant pas autorisé dans le pays.



Ce nouveau code pénal n’entrera pas en vigueur avant 3 ans, celui-ci devant être signé par le président du pays, Joko Widodo. De nouveaux changements de textes et de lois doivent en outre intervenir.



“Un recul dans la protection des droits civils”



Si les autorités affirment que cette loi ne concernera pas les étrangers, un impact négatif sur le tourisme est pointé du doigt par les milieux d'affaires locaux. Les Etats-Unis ont d'ailleurs exprimé leurs inquiétudes suite à ce nouveau projet de loi.



De nombreux défenseurs des droits humains dénoncent ce nouveau texte en ce qu'il représente “un recul des libertés et un glissement vers le fondamentalisme dans le pays à majorité musulmane le plus peuplé du monde”.



Le directeur d'Amnesty International en Indonésie, Usman Hamid, affirme que l’adoption du projet de loi sur le Code pénal “constitue clairement un recul dans la protection des droits civils (...) notamment la liberté d'expression et la liberté de la presse”.



Rappelons qu'en 2019, un projet de loi similaire n’avait pas abouti en raison des manifestations de milliers de personnes.



Ce mardi, de nombreuses personnes s’élevant contre ce nouveau code pénal se sont également rassemblées au centre de Jakarta., pancartes en main, reprochant au Parlement de vouloir “réinstaurer la loi de l’ère coloniale”.