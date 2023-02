Communiqué Le Parc national en séminaire pour identifier ses besoins en recrutement

- Publié le Samedi 11 Février 2023 à 06:38





Partenaires institutionnels, associatifs et privés mais aussi représentants des filières de formation réunionnaises se sont réunis jeudi 9 février à Saint-Pierre afin de travailler collectivement sur les solutions à apporter pour répondre aux besoins de recrutement et de formation auxquels fait face la filière restauration et préservation des patrimoines naturels Réunionnais. La journée s'est déroulée en deux temps, avec une matinée dédiée à l'étude filière menée en 2022, et une seconde partie consacrée à des ateliers de travail collaboratif. Près de 70 personnes ont pris part aux échanges.



Une filière au fort un potentiel d’emplois

Impulsée par le Parc national, l’étude menée par Terre d'Avance en 2022 a mis en évidence la grande diversités des métiers mobilisés dans la restauration des espaces naturels (agents forestiers, sylviculteurs, pépiniéristes, ouvriers, techniciens et cadres du paysage ou des travaux publics...). Parmi eux, beaucoup rencontrent déjà des tensions de recrutement importantes. Pus de 66% des structures interrogées ont ainsi indiqué rencontrer des difficultés à employer. On estime aujourd'hui que 500 à 1000 équivalents temps plein pourraient être créés sur les seules activités d’entretien et de lutte/restauration des espaces naturels, en fonction du niveau de commande publique alloué à ces marchés. S'y ajoutent des emplois indirects, dans les secteurs connexes à la restauration des espaces naturels tels que l’agroforesterie, la valorisation biomasse, la filière bois...



A court-terme, les besoins en recrutement portent essentiellement sur des profils d'ouvriers et de techniciens des espaces naturels (activités de restauration et de lutte contre les invasifs), d'ingénieurs écologues mais aussi d'animateurs nature (activités de valorisation des espaces naturels) et de généralistes en charge de

pilotages de projets.



Des enjeux multiples

Pour transformer ce potentiel d'emploi en réalité et répondre ainsi aux enjeux économiques et écologiques du territoire, il convient d’anticiper les futurs besoins en recrutement mais aussi de permettre une montée en compétences des acteurs de la filière. Ce double défis implique de conforter les formations présentes sur le territoire et de compléter l’offre existante lorsque nécessaire. Quatre enjeux de court-terme ont ainsi été identifiés comme étant prioritaires : Résoudre les difficultés de recrutement en travaillant sur l’attractivité des métiers et sur la construction de parcours d’insertion durables

Anticiper les départs à la retraite en assurant une transmission des savoirs

Sécuriser un niveau minimal d’expertise en complétant l’offre de formation existante

Favoriser les échanges entre les professionnels Un travail partenarial

Pour répondre efficacement à ces enjeux, le travail partenarial et l'émergence d'une stratégie claire sur le plan politique et économique sont essentiels. Un plan d'actions 2023-2025 a ainsi été élaboré avec l'ensemble des acteurs gravitant autour de ces sujets. Parmi les actions possibles identifiées collectivement, 8 solutions sont d’ores et déjà prêtes à être engagées en ce début d’année. Afin de favoriser le travail collaboratif autours de ces solutions, 4 ateliers se sont tenus dans le courant de l'après-midi sur les sujets suivants : Favoriser les passerelles entre l’insertion et le secteur économique classique

Créer un module de formation partagé sur la restauration des espaces naturels

Valoriser et transmettre les compétences du territoire : recenser les expertises et mettre en œuvre différents outils de transfert de compétences (dont l’AFEST)

