Le Parc National de Guadeloupe applique une taxe pour protéger ses espaces naturels

À partir de janvier, les passagers maritimes traversant les zones naturelles couvertes par le Parc National devront s'acquitter d'une taxe et les activités commerciales d'une redevance, rapporte Outremer360.



Le conseil d’administration du Parc National de Guadeloupe se réfère à la loi Barnier de 1995. Celle-ci explique que les espaces naturels "font partie du patrimoine commun à la nation" et que "leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général".



Cette action vise à protéger les espaces du Parc National, qui voit ses moyens de plus en plus réduits. Les passagers devront donc s’acquitter d’une taxe d’un euro, qui s’ajoutera automatiquement au prix du billet. Quant à la redevance pour les activités commerciales, le montant n’est pour le moment pas défini.



Le Parc précise que les professionnels ayant déjà payé la taxe sur les passagers maritimes n’auront pas à s'acquitter de la redevance dans un souci d’équité. Pour rappel, la taxe est déjà appliquée dans la réserve de Petite-Terre et la réserve de la Désirade.