Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le Parc Expobat accueille le Salon Fait Main Le Salon Fait Main se tiendra au Parc Expobat de Saint-Paul, du vendredi 3 au dimanche 5 décembre 2021, de 9h30 à 18h30.

Il s’agit d’un rendez-vous organisé par l’association Arts et traditions en partenariat avec la Ville de Saint-Paul. L’entrée est libre. Ce Fait Main se tiendra dans le respect du protocole sanitaire actuel et de la réglementation édictée par l’État dans sa stratégie de lutte contre la Covid-19.

Nous vous invitons donc à la prudence et au strict respect des gestes barrières et au port du masque obligatoire. Les exposants proposeront de l’artisanat d’art traditionnel et contemporain. Vous pourrez aussi découvrir leurs produits gastronomiques.

En accueillant ce Salon, Saint-Paul se positionne ainsi comme une terre de festivals. La commune accompagne et soutient les acteurs économiques. Le contexte de crise sanitaire perturbe en effet leur activité.



Territoire attractif La cité Saint-Pauloise doit aussi devenir un territoire attractif sur le plan économique. Les professionnels réunis au Fait Main vont pouvoir travailler. Et bénéficier ainsi d’un bol d’air au niveau financier.

Pour rappel, Saint-Paul a déjà organisé plusieurs marchés thématiques. En matière de soutien aux entreprises, la Ville de Saint-Paul affiche un volontarisme assumé. L’objectif est de les aider à résister à la période incertaine liée à la Covid.

La Municipalité a également appliqué plusieurs exonérations afin d’accompagner au mieux les acteurs économiques.







