A la Une .. Le Parc Boisé du Port fait peau neuve

La ville du Port a inauguré hier la réhabilitation du Parc Boisé "Laurent Vergès". Des travaux de développement urbain pour la commune dans le cadre de son projet "Fil vert". Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 10 Juillet 2022 à 15:34

La ville du Port a inauguré samedi 9 juillet la réhabilitation du Parc Boisé "Laurent Vergès". Cette inauguration est la première étape du projet "Fil vert" qui veut établir une connexion verte qui relie le Port à Mafate au littoral. Un aboutissement après un investissement de 3,5 millions d’euros et 18 mois de travaux.



D’une superficie de 17 hectares, le Parc boisé compte dorénavant plus de 2200 arbres provenant de 150 espèces. Le site compte à présent une cascade, un vaste plan d’eau central et deux îlots. Les sportifs pourront pratiquer sur le kilomètre de piste piétonne ou celui de la piste cyclable.



La zone est sécurisée avec l’installation de portails et l’embauche de 10 agents en lien permanent avec la Police.





