Le Pape a vendu sa Lamborghini Huracan

Lamborghini avait offert l'an dernier un coupé Huracan tout blanc au pape François. D'une valeur en concession de 180.000€, elle a été adjugée 715.000€ lors d'une vente aux enchères à Monaco... sans les frais. Elle avait zéro kilomètre au compteur.



Avec les frais, l'acquéreur, qui a souhaité rester anonyme, devra payer près de 850.000€, soit pratiquement cinq fois le prix de base. Mais cette Lamborghini a été bénie et dédicacée par le Pape François en personne...



L'argent de la vente financera un projet de reconstruction d'habitations, de lieux de culte et de structures publiques dans la plaine de Ninive en Irak, pour aider les chrétiens chassés par la guerre à "retrouver leurs racines et leur dignité", avait indiqué le Saint-Siège en novembre dernier.



La Lamborghini papale subventionnera aussi une association italienne venant en aide aux victimes des réseaux de prostitution, ainsi que deux associations italiennes actives en Afrique, dont le Groupe international chirurgiens amis de la main (Gicam).



L'an dernier, une Harley-Davidson, là aussi un cadeau de la marque, avait également mise aux enchères au profit d'œuvres caritatives.