Le Pape à la rencontre du président Andry Rajoelina

Le Pape François concluait ce vendredi matin son troisième et dernier jour au Mozambique en visitant l’hôpital de Zimpeto, avant de célébrer la messe à 10h dans le stade du même nom, dans l’agglomération de Maputo. Il s'envolait en milieu de journée en direction du deuxième pays de son 31ème voyage apostolique : Madagascar.



Son avion a quitté le sol africain à 12h40, direction Antananarivo, à Madagascar, où il a atterri peu avant 16H (17H Réunion). A sa descente d'avion, il a été accueilli par le président malgache Andry Rajoelina ainsi que par la Première dame Mialy Rajoelina. Aucun autre engagement public n’est prévu après son arrivée sur le sol malgache. Le Pape est d'ailleurs paru très fatigué lors des quelques minutes de protocole à sa descente d'avion.



C'est samedi matin que la véritable tournée dans la Grande Île débutera pour le Pape François.



Dans la capitale Antananarivo ce samedi 7 septembre, il s'entretiendra d'abord avec le président Andry Rajoelina à 9h30 au Palais présidentiel, puis il rencontrera les autorités, la société civile et le corps diplomatique en début de matinée.



Il prononcera ensuite une homélie lors de l’office de tierce au monastère des carmélites déchaussées à 11h15, avant de déjeuner à la nonciature. Il rencontrera ensuite les évêques du pays à 16h à la cathédrale de l’Immaculée Conception, appelée aussi cathédrale d’Andohalo (du nom du quartier dans lequel elle se situe).



Son compatriote argentin Père Pedro



Il visitera ensuite à 17h la tombe de la bienheureuse Victoire Rasoamanarivo, puis il conclura la journée à 18h par une veillée avec les jeunes dans le champ diocésain de Soamandrakizay.



Dimanche 8 septembre, il célébrera la messe à 10h en ce même lieu, d’où il récitera ensuite la prière de l’Angélus. Après le déjeuner, François visitera à 15h10 le village d’Akamasoa du père Pedro, la “Cité de l’Amitié”. Il se rendra ensuite à 16h sur le chantier de Mahatzana pour y réciter une prière pour les travailleurs.



Cette seconde journée sur la Grande Île se terminera à 17h10 par la rencontre avec les prêtres, religieuses et religieux, les personnes consacrées et les séminaristes au collège Saint-Michel dans le quartier d'Amparibe à Antananarivo.



Les Malgaches attendent le Saint Père 30 ans après la visite de Jean-Paul II. Suivez en direct vidéo son arrivée sur la Grande Île :