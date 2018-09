Le Pacte de Solidarité Territoriale signé entre la Ville et le Département

<<< RETOUR Ville de Saint Paul

La Ville de Saint-Paul va bénéficier d’une enveloppe budgétaire du Département de 5,363 millions d’euros au titre du Pacte de Solidarité Territoriale (PST). Le Maire de la commune saint-pauloise, Joseph Sinimalé, et Cyrille Melchior, Président du conseil Départemental ont signé la convention liée au PST ce mardi.

Le soutien du conseil Départemental aidera notamment à la restructuration de l’école de Bellemène et contribuera au financement du permis « B » pour accompagner les jeunes inscrits dans un parcours dynamique d’insertion ou de formation professionnelle.

« À travers ce dispositif innovant que la Mairie de Saint-Paul met en place, nous espérons accompagner les jeunes Saint-Paulois vers l’autonomie et la citoyenneté. Il s’agit surtout de pérenniser leur insertion professionnelle au travers d’une aide à la mobilité », souligne le Maire, Joseph Sinimalé, installé dans la salle du conseil municipal à l’hôtel de ville.

Prévention et redynamisation sociale, lutte contre l’isolement des personnes âgées, insertion des jeunes par le sport, soutien et accompagnement à la famille dans l’éducation à la parentalité et lutte contre le décrochage scolaire… les interventions municipales susceptibles de bénéficier du PST sont nombreuses.

« Il faut que le Département renoue des liens forts avec les Communes, premier niveau de proximité avec la population », souligne Cyrille Melchior. « Nous ne pouvons plus travailler chacun de notre côté, les uns à côté des autres ». Après la signature de la convention le matin, une visite de terrain était organisée dans l’après-midi. Cyrille Melchior s’est notamment arrêté à l’école élémentaire de Fleurimont 2, concernée par des travaux de réhabilitation.

Les projets que porte la Ville de Saint-Paul pour lesquels la collectivité communale sollicite l’appui financier du Département ne manquent donc pas. Sur la base de cette enveloppe, la commune souhaite engager le programme d’investissement suivant :



Restructuration et réhabilitation de l’école Primaire de Bellemène pour un coût de 6 451 613 € dont 15 % soit 967 742 € au titre du PST

Construction de deux blocs vestiaires sanitaires à Cormoran et à Ravine Daniel pour un coût de 774 000 € financé à 50 %

Installation d’un ascenseur en mairie centrale et au Centre médico-scolaire pour un montant de 165 000 € dont 47 926 € (29 %) financé par le PST

Construction des salles de veillée mortuaire de Fleurimont, coût de l’opération 1 040 000 € financée à 44 % au titre du PST soit un peu plus de 453 000 €

Travaux d’extension du réfectoire, de la RASED de l’école des Caramboles pour un coût de 570 000 € financés à 50 % au titre du PST

Réhabilitation de l’école élémentaire Fleurimont 2 pour 1 180 000 € financée à 50 % par la PST

La reconfiguration de l’école élémentaire des Combavas : 590 000 € financée à 30 % (177 000 €)

Réhabilitation de 14 cuisines satellites dans les écoles : 2 460 000 € financée à 50 %

Acquisition d’équipements pour actions de proximité 250 000 € financée à 80 %

Voirie de désenclavement : 650 000 € également financée à 80 %

Accessibilité et aménagement du centre bourg de la Saline : 393 750 € subventionnée à 80 %

Et enfin valorisation éco-touristique du Tour des Roches pour un coût de 107 500 € et là aussi financée à 80 % N.P





