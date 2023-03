Le Pacte de Solidarité Territoriale 2 se déploie sur le territoire de L'Étang-Salé

Ce jeudi 9 mars, le Président du Département Cyrille Melchior, s’est rendu à l’Étang-Salé pour visiter les projets de la commune financés par la Collectivité. Dans le cadre du Pacte de Solidarité Territoriale 2 (PST2) du Département, ce déplacement a débuté par un accueil du maire Mathieu Hoarau en mairie, où s’est tenue une présentation des actions réalisées : amélioration du confort thermique, acoustique et énergétique des écoles de la commune, des travaux routiers ou encore, l’installation de toilettes publiques.



A ces investissements, financés par le PST2 à hauteur de près de 2.5 M€, s’ajoutent les actions mises en œuvre par le CCAS de la ville en faveur des publics vulnérables (446 000€). Sur le volet social, plusieurs actions sont financées dont l’insertion des publics les plus éloignés de l’emploi à travers des ateliers de chantier d’insertion, le permis de conduire social, le taxi social, l’accès aux droits par le numérique, ou encore, l’accompagnement des familles et des enfants dans le cadre du projet social du CCAS. Pour le Président Cyrille Melchior : « Le partenariat Département/Commune est essentiel au bon et au juste développement des territoires. En tant qu’acteur du social soucieux d’un aménagement cohérent et durable du territoire, le Département se veut être force d’actions, aux côtés des communes, pour améliorer le cadre de vie et le quotidien des habitants ». Le déplacement a été marqué par la signature d’un avenant à la convention initiale du PST2 : « C’est bien avec vos élus et vous-même que nous avons co-construit cet avenant répondant aux orientations de votre majorité, dans une démarche d’unité, de solidarité et de partage. Cela donne à voir toute la force de ce PST qui a pour seul objectif de servir l’intérêt de nos concitoyens » précise Cyrille Melchior.



Cet avenant, d’un montant de 570 000 €, a pour objet d’ajouter au titre du volet « Projets structurants », le programme d’investissement relatif à l’aménagement de l’équipement de proximité Mairie Sociale.



Le maire Mathieu Hoarau, a salué la contribution du Département au développement de l’Etang-Salé et de sa population : « nous avons réaffirmé cette démarche sociale globale visant à préserver et à renforcer cette dimension du « vivre ensemble » à travers son programme de mandature. Le Département, chef de file de l’action sociale, est garant, aux côtés de notre équipe municipale, de l’accompagnement dans les orientations politiques volontaristes qui sont les nôtres pour la commune. Je mesure l’opportunité qui nous est offerte de bénéficier d’un renforcement de la politique d’investissement traduisant ainsi votre engagement à répondre aux besoins concrets de la population et à votre volonté d’un développement placé sous le signe de la solidarité et de la cohésion ». Le projet de l’équipement de proximité mairie sociale permettra aux usagers du service social d’avoir un accès physique unique dans leurs démarches. Ils disposeront ainsi d’espaces dédiés pour que leur soit apporté le meilleur accompagnement des professionnels de la mairie et de ceux des autres institutions partenaires (CCAS, Maison France Service, CAF, Département…). Avec ce soutien financier supplémentaire, ce sont près de 3,5 M€ qui sont alloués à la commune.



Un nouveau Centre de Secours pour l'Etang Salé



En compagnie du maire et de plusieurs élus, dont la conseillère départementale, Louise Simbaye et Eric Ferrère, Vice-président du Département et maire des Avirons, la visite du Président Cyrille Melchior s’est poursuivie au Centre de Secours de la ville qui compte 16 sapeurs-pompiers professionnels et 15 sapeurs-pompiers volontaires. Une présentation de l’activité du centre a été réalisée. C’est ainsi qu’en 2022, 1464 sorties ont été effectuées soit environ 4 sorties par jour, une progression de 12% par rapport à 2021. Le SDIS, hébergé depuis 1990 dans un bâtiment appartenant à la municipalité, « n’est plus un outil en adéquation avec les besoins. Nous nous sommes engagés et avons pu acquérir un terrain. Le projet sera sur les rails dès janvier 2024 » a annoncé Mathieu Hoarau. Le Président du Département a confirmé que la caserne de l’Etang-Salé est bien positionnée dans le Schéma départemental de l’aménagement des casernes qui sera adopté dans les prochains mois « Quand la municipalité travaille sur la partie foncière, le Département intervient. La contribution financière est à hauteur de 80% pour la Collectivité et 20% pour la mairie ». Ensuite, direction le chantier d’insertion porté par le CCAS situé dans la forêt domaniale. Deux volets composent ce chantier : un sur le savoir-faire traditionnel avec le tressage de plusieurs matières et un autre portant sur un jardin partagé potager, maraîcher où le groupe du chantier d’insertion composé de 5 agents, œuvrent tous les jours. Le travail porte ses fruits puisqu’aujourd’hui, des récoltes conséquentes sont effectuées et permettent d’abonder les colis alimentaires du CCAS. A terme, l’objectif est de réaliser d’autres sites pour y faire venir des personnes âgées et rompre leur isolement, des enfants pour un retour à la terre et sauvegarder le patrimoine ainsi que le savoir-faire sur la commune.



Un réaménagement du complexe, un hôtel 4*, une extension du parcours



La dernière étape de ce déplacement était consacrée à la visite du chantier du golf de l’Etang-Salé. Le Département s’est fixé comme priorité de mobiliser son foncier exceptionnel pour stimuler la création d’activités et d’emplois. Un programme d’appels à projets a permis de faire émerger des projets innovants sur des sites d’exception parmi lesquels figure celui du Golf de L’Étang-Salé. Situé en pleine forêt, le site à valoriser comprend le parcours de golf, une parcelle constructible et des parcelles boisées. Le principal enjeu était de proposer un projet de développement compatible avec plusieurs activités déjà installées : un club de golf, des activités sportives et un restaurant. Le projet qui a été retenu, porté par CIRANO et GTOI, se décline en 3 phases le réaménagement du complexe golfique, la construction d’un hôtel 4* d’une capacité de 90 chambres et l’extension du parcours de golf (+ 9 trous). « C’est l’un des projets structurants du Département sur le territoire qui contribuera au rayonnement et au développement de la commune. Le réaménagement du complexe golfique suit son cours pour une livraison en novembre prochain et un investissement de 9 millions d’euros. Dans sa totalité, l’investissement au titre de ce projet est estimé à 48 millions d’euros », précise le Président du Département. La présence sur le site de Guillaume Hoarau, ancien international de football et aujourd’hui chargé de mission à la politique sportive de la ville de l’Etang-Salé, a permis à la délégation de tester le footgolf, un sport de précision consistant à envoyer avec des frappes du pied, un ballon de football dans un trou. Le Président du Département a salué le parcours exemplaire du sportif « Tu es un bel exemple pour tous les Réunionnais, merci de revenir au pays et de partager toute ton expérience ».