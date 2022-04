A la Une . Le PSG s’impose face à l’OM, 2 à 1, litige autour de l’arbitrage

Le PSG a remporté le Classico face à l’OM 2 buts à 1. Un but en fin de match a été refusé pour les Marseillais pour un hors-jeu difficile à évaluer, tandis qu’un penalty accordé au club de la capitale fait également débat. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 18 Avril 2022 à 06:12

Le PSG a fait un grand pas vers le titre en s’imposant face à leur dauphin dans le match le plus attendu de l’année. Face à leurs rivaux marseillais, les Parisiens se sont imposé 2 buts à 1. Mais le résultat risque de faire parler, avec des décisions arbitrales litigieuses.



À la 12e minute, le PSG ouvre le score par Neymar, qui lobe magnifiquement le portier olympien sur un magnifique centre de Marco Veratti. Une avance de courte durée puisque les Phocéens vont égaliser un quart d’heure plus tard. Sur un corner, le gardien parisien, Gianluigi Donnaruma, va relâcher le ballon, profitant à Caleta-Car. Malgré une première demi-heure soporifique, le score est de 1 but partout.



Les Marseillais ont la possession du ballon, sans être dangereux. Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, un ballon de Neymar va toucher la main de Valentin Rongier. Après consultation de la VAR, et malgré le fait que le ballon a touché la cuisse avant de rebondir, l’arbitre accorde un penalty aux Parisiens, que Killian Mbappé se charge de transformer.



La deuxième mi-temps est tombée dans un faux rythme entrecoupé de nombreuses fautes. À la 83e minute, sur un coup franc de Dimitri Payet, William Saliba pense égaliser. Mais après consultation de la vidéo, l’arbitre refuse le but pour un léger hors-jeu.



Un Classico bien terne que les Parisiens remportent. Ces derniers peuvent être sacrés champion de France dès mercredi. De leur côté, les Marseillais conservent leur deuxième place avec 3 points d’avance sur Rennes. Ils sont également le dernier club français en course dans une compétition européenne.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur