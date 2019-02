National Le PSG ridiculise Manchester United 2 à 0 à Old Trafford

Le Paris Saint-Germain a fait un grand pas ce soir vers les 1/4 de finales de la Ligue des Champions en allant battre Manchester United sur la pelouse mythique de son stade d'Old Trafford.



Alors que les blessures de Neymar et de Cavani pouvaient faire craindre le pire, les hommes de Thomas Tuchel ont réussi à imposer leur rythme à des à "Red Devils" qui n'ont jamais pu trouver la solution à la tactique mise en place par l'entraineur allemand.



En première période, les Parisiens se sont contentés de contrôler, avant de passer la vitesse supérieure en deuxième mi-temps.



A la 53e minute, sur un corner tiré de la gauche par Di Maria, la balle arrive dans les 6 mètres sur Kimpembe, qui bat De Gea de près. MANCHESTER UNITED 0 - 1 PSG



Quelques minutes plus tard, à la 55ème, le PSG est même proche du 2-0. A nouveau sur corner, Daniel Alves place une reprise de volée, détournée par Pogba, qui passe de peu à côté du poteau droit de Manchester United.



Ce fameux 2ème but à l'extérieur, souvent synonyme de qualification en Ligue des Champions, arrivera 5 minutes plus tard, à la 60ème. Sur une action collective, Bernat passe à Di Maria, à gauche, dont le centre à ras de terre est conclu du pied droit par Kylian Mbappé, de près. MANCHESTER UNITED 0 - 2 PSG



Et Paris manque de tuer le match quelques minutes plus tard en marquant un troisième but. Mais De Gea sauve United en évitant un lob de Mbappé, parti comme une flèche sur un contre,.



Paris est omniprésent et oblige le gardien mancunien à sortir une frappe puissante de Bernat à gauche de la surface (65e).



Les supporters anglais sont totalement sonnés et on n'entend que les Parisiens euphoriques chanter "On est chez nous" dans Old Trafford.



Le match vire au cauchemar pour Manchester United avec l'exclusion de Paul Pogba à la suite d'un vilain tacle sur Dani Alves, ce qui privera MU de son meilleur joueur au match retour.



Le PSG s'impose finalement 2 à 0 à l'extérieur, ce qui le place en très bonne position avant le match retour au Parc des Princes.



Mais attention quand même. Les joueurs parisiens ne manqueront pas de penser à la fameuse "remontada" du FC Barcelone et éviteront de s'enflammer...







Pierrot Dupuy





