Le PSG revivra-t-il la malédiction des 1/8e de finale ?

Ce soir, le PSG joue le match retour de Ligue des Champions face au Real Madrid. Si les parisiens se sont imposés au match aller, rien n’est acquis pour les coéquipiers de Killian Mbappé. Les joueurs de la capitale ont longtemps chuté à ce stade de la compétition depuis la fameuse remontada face à Barcelone. Les Parisiens vont-ils revivre cette mésaventure ? Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 9 Mars 2022 à 11:27

Le 11 mars 2020, malgré les restrictions sanitaires dues au Covid qui arrivait tout juste en France, il y avait une ambiance des grandes victoires du football français autour du parc des Princes. Pourtant, aucun titre n’a été remporté ce soir-là, juste une qualification en 1/4 de la ligue des Champions. Mais ce succès des Parisiens avait une signification particulière pour les supporters : il mettait fin à une malédiction.



Le traumatisme de la remontada



Trois ans plus tôt, le club de la capitale avait vécu l’un des moments les plus incroyables de l’histoire du football. En 1/8e de finale, le PSG était opposé à l’ogre barcelonais et son trio offensif légendaire : Messi-Suarez-Neymar. Au match aller, le club parisien avait réalisé une master class en s’imposant 4 à 0 face aux Blaugranas. Rien ne semblait pouvoir empêcher la qualification parisienne.



Côté catalan, les médias et les supporters priaient pour que leur équipe réalise la "Remontada". Malheureusement pour les champions de France, les dieux du football ont entendu ces prières. Le FC Barcelone l'a emporté 6 à 1, avec un but inscrit dans les dernières secondes du match. Un moment douloureusement historique pour les supporters.



Un épisode qui va marquer durablement le club. En 2018, le PSG va se faire éliminer à ce stade de la compétition par son adversaire de ce soir, le Real Madrid. En 2019, rebelote. Opposé à Manchester United, le PSG l’emporte 2 à 0 au match aller, avant de se faire éliminer au match retour 3 à 1.



Comble de l’humiliation, la grande partie de l’équipe mancunienne était composée de jeunes joueurs du centre de formation pour compenser les nombreuses absences des titulaires. L’élimination du PSG à ce stade de la compétition était devenue une blague internationale et le club était moqué par toute l’Europe.



Des stars et des doutes



Mais depuis le 11 mars 2020, la malédiction semble donc vaincue avec une finale cette année-là. Pourtant, la peur reste de mise pour les fans lors de ce stade de la compétition. Malgré un statut de favori et une victoire 1 à 0 au match aller, les sources d’inquiétudes sont nombreuses du côté de la porte d’Auteuil.



La première concerne la participation de Killian Mbappé. Le génie français s’est blessé à l’entraînement il y a quelques jours après un choc avec Idrissa Gueye. Sa présence sur la pelouse ce soir n’est pas confirmée, même si la tendance semble favorable. Depuis le début de saison, le champion du monde porte son équipe sur ses épaules, malgré un casting de choix à ses côtés.



En effet, le champion du monde compte avec lui les deux principaux artisans de la Remontada : Messi et Neymar. Pourtant, ce trio de rêve peine à confirmer sur le terrain. L’intégration du septuple Ballon d’Or ne se fait toujours pas et l’Argentin semble vivre un calvaire dans la Ville Lumière.



De son côté, le Brésilien reste toujours aussi inconstant. Entre méforme, suspensions et blessures, la saison de Neymar se fait en pointillé. Surtout, lors des 5 rencontres face au Real Madrid depuis son arrivée à Paris, il a rarement brillé.



Les Espagnols promettent l’enfer aux Parisiens



Dernier point, et non des moindres, le Real Madrid retrouve les sommets après des années difficiles et le départ de Christiano Ronaldo. Portés par un Karim Benzema en état de grâce, les Merengues sont solides leaders de la Liga espagnole. La Maison-Blanche a retrouvé des couleurs et les supporters sont confiants quant aux chances de leurs protégés.



Du côté de la presse espagnole, jamais tendre avec le PSG, un nouveau terme a fait son apparition : el miedo escenico. En français, cela peut se traduire par le trac de la scène. Les Madrilènes promettent d’impressionner leur adversaire dans un stade plein et en fusion pour s’offrir une "nuit magique".



