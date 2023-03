Le PSG respecte encore sa tradition de l'élimination en 8e de finale

Le PSG a été éliminé de la Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive en 8es de finale après avoir été battu 2-0 par le Bayern Munich lors du match retour. Le club parisien avait besoin d'une victoire de plus d'un but d'écart pour passer au tour suivant, mais ils ont été incapables de faire trembler les filets bavarois malgré quelques occasions. Le défenseur Matthijs de Ligt a sauvé sur sa ligne une frappe de Vitinha en première mi-temps, ce qui aurait pu être le tournant du match.



Au deuxième acte, les Parisiens ont subis une pression constante. Marco Verratti a perdu le ballon dans sa propre surface de réparation, permettant à Eric Maxim Choupo-Moting d'ouvrir le score pour les Allemands à la 61e minute. Gnabry a doublé la mise à la 89e minute.



Le PSG n'a jamais réussi à produire un grand match dans cette confrontation aller-retour contre le Bayern Munich, après avoir perdu le match aller 1-0. L'équipe parisienne a alterné des moments intéressants avec des phases plus quelconques et n'a jamais vraiment mis les Bavarois en difficulté. Kylian Mbappé et Lionel Messi ont tenté de créer des occasions, mais ils ont été bien muselés par la défense allemande.



Les Parisiens ont manqué de cohésion et d'intensité pour rivaliser avec le Bayern Munich, toujours aussi solide et implacable. Le PSG a été éliminé sans avoir réussi à faire peur à son adversaire, en dépit des ambitions affichées en début de saison. Kylian Mbappé a reconnu la supériorité du Bayern Munich, affirmant que les Allemands avaient une équipe bâtie pour gagner la Ligue des champions, tandis que le PSG avait encore du travail à faire pour atteindre ce niveau.