A la Une . Le PSG rejoint les 8è de finale de la Ligue des champions sans gloire

Le Paris Saint-Germain s’est incliné sur la pelouse de Manchester City pour le compte de la 5è et avant-dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions (2-1) mais s’est qualifié pour la phase finale. Par LG - Publié le Jeudi 25 Novembre 2021 à 06:33

Le PSG rejoint les 8è de finale de la Ligue des champions sans gloire. L’équipe de stars parisiennes a pris une leçon de football, dominée du début à la fin par l’équipe de Pep Guardiola.



Malgré sa défaite en Angleterre (1-2), le PSG est assuré de participer aux 8è de finale grâce à la large victoire du RB Leipzig face à Bruges. Paris doit donc se contenter de la deuxième place et affrontera en début d’année prochaine un "gros", c'est-à-dire un premier d'un autre groupe.



La victoire contre cette même équipe de City au Parc des Princes, (le 28 septembre 2 à 0), semble être un très lointain souvenir. Le PSG a été totalement étouffé par le jeu développé par ses adversaires du soir. A la pause, les mancuniens avaient tiré 11 fois au but contre seulement 3 pour Paris.



Par miracle, Paris n’avait pas pris de but avant la mi-temps et aurait même pu réaliser un hold-up si Kylian MBappé n’avait pas loupé son tir enroulé, façon Thierry Henry, juste avant la pause. Ce n’était que partie remise au retour des vestiaires quand, trouvé au second poteau par Messi après un superbe faux appel de Neymar, MBappé marquait contre le cours du jeu, à la plus grande stupéfaction des supporters dans le stade (50è).



Mais Paris a fort logiquement fini par craquer à l'Etihad Stadium. Quinze minutes après l’ouverture du score, l’attaquant anglais Sterling venait couper d’un tacle rageur un ballon mal dégagé par la défense parisienne, avant que son coéquipier brésilien Gabriel Jesus double la mise, merveilleusement servi par le Portugais Bernardo Silva (76e).



Paris devra fortement progresser s'il souhaite passer l'obstacle du prochain tour de la Ligue des Champions et ne pas connaître une nouvelle désillusion dans la plus convoitée des compétitions de clubs.